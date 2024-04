Nesta sexta-feira (12), um homem de idade não identificada foi detido por suspeita de envolvimento com jogos de azar pelos alunos do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFSI) e do Curso de Formação de Soldados (CFSD), em Barbacena.

Segundo a ocorrência, o homem estava na praça do Bairro São Pedro com uma atitude suspeita. Neste momento, ele foi abordado e identificado pelo crime de contravenção.

Foram apreendidos um celular, um tablet, R$338,65 em dinheiro, recibos relacionados a jogos de azar, uma bolsa e uma impressora portátil.