Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Muriaé. Ele já cumpria pena em regime semiaberto por outros crimes, incluindo roubo de carga, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, e foi detido após o cumprimento de mandado de busca e apreensão e no próprio apartamento, localizado no centro da cidade.

Durante a operação, foram encontrados mais de R$9 mil em dinheiro, uma pistola calibre 380 com munição e dois veículos de luxo, sendo um deles blindado, com valor estimado em aproximadamente R$350.000,00.

De acordo com as investigações, esse homem é integrante da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, o que levantou suspeitas da ligação com atividades criminosas de grande escala na região.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará nova decisão da justiça, enquanto as investigações continuam em andamento.