Dois jovens, de 18 e 23 anos, e um homem de 40 foram detidos por suspeita de tráfico de drogas em Barbacena, na noite desse domingo (14).

Maconha, crack e dinheiro foram apreendidos e os suspeitos encaminhados pela Polícia Militar (PM) para a Delegacia.

Bairro São Pedro

A PM fazia uma patrulha pelo bairro quando, perto de uma loja de conveniência, percebeu dois suspeitos notaram a presença policial e tentaram se desfazer de um objeto.

Eles foram abordados e o homem cuspiu no chão um pacote com 10 pedras de crack. O rapaz de 23 anos cuspiu sete pedras da mesma droga, além de ter um celular e R$ 30 no bolso da roupa que usava.

Bairro Caiçaras FOTO: Polícia Militar - Drogas apreendidas em Barbacena

A PM recebeu uma denúncia sobre um intenso tráfico de drogas em uma rua do bairro. As equipes foram direcionaram e viram o jovem de 18 anos fazer a venda dos entorpecentes para os usuários, que fugiram em direção à linha férrea após a compra.

O rapaz foi abordado pelos militares, que encontraram duas porções de maconha, uma menor e outra maior, e uma quantia em dinheiro não informada.

A denúncia de tráfico de drogas foi confirmada pelas equipes.



Polícia Militar - Drogas apreendidas em Barbacena

Tags:

Drogas | Polícia