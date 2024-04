Dois assaltantes armados fingiram que eram entregadores e invadiram uma casa no Bairro Paulino Fernandes, em Ubá, na tarde da última sexta-feira (12). Um jovem de 22 anos foi amarrado e agredido pelos criminosos que queriam dinheiro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo 190 e no local, na Rua Quaresmeira, o rapaz contou que tocaram o interfone e disseram que era uma entrega para o morador da residência.

Ao abrir a porta, ele foi surpreendido pelos dois assaltantes armados que invadiram o imóvel, amarram os punhos do rapaz e o agrediram. Durante as agressões ele era perguntado pelo dinheiro do irmão e afirmavam que toda família morreria se não atendesse o pedido.

O jovem negou ter dinheiro na casa e os assaltantes fugiram quando alguém chegou e chamou pelo nome dele. Na fuga, a dupla fez alguns disparos de arma de fogo, mas a vítima não foi atingida.

O irmão do jovem chegou ao imóvel enquanto a PM estava no local e disse que ele e o irmão são influenciadores digitais. Ele explicou que usam dinheiro cenográfico e que isso pode ter chamado a atenção dos assaltantes.

Ele afirmou que o irmão foi coagido a tentar convencê-lo a ir à residência, mas ele percebeu que tinha algo errado e não foi.

A PM iniciou rastreamento para localizar os suspeitos e achou um celular com marcas de sangue. A perícia foi acionada e fez os trabalhos de rotina.

As equipes seguem nas buscas pelos assaltantes.