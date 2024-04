Na noite do último sábado (13), uma adolescente de 15 anos ficou ferida com disparos de arma de fogo no centro de São João del-Rei. Os tiros foram feitos por um jovem, de 19 anos, que corria atrás de um homem, de 29, em via pública.

Segundo a ocorrência, a garota estava com amigos na calçada quando escutou barulhos de tiros. Logo em seguida, as pessoas começaram a correr e, nesse momento, ela parou, encostou em um portão e percebeu intenso sangramento nas duas pernas. Com a chegada dos policiais no local, ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

De acordo com levantamentos, foi visualizado o momento em que o suspeito passou correndo e atirando pela rua. Ele estaria correndo na direção de um rapaz que foi identificado, porém negou ser a vítima dos disparos.

O jovem ainda não foi encontrado.