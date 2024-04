Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) por suspeita de homicídio no centro da cidade de Rio Preto. Ele teria atirado na cabeça de um homem de 31 anos.

Segundo a ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima e o levou a um hospital, porém ela não resistiu e faleceu.

Em investigações, os policiais foram até a casa do suspeito e o detiveram em flagrante. O revólver usado no crime, que estava enterrado em um lote, e uma sacola com vários pinos vazios, que foi arremessada pela janela do imóvel, foram encontrados e apreendidos.

Em prória defesa, o homem alegou ter sido ameaçado de morte pela vítima. Porém, ainda segundo a PM, já existiam denúncias de que ambos poderiam estar disputando um ponto de venda de drogas.