Anotações suspeitas feitas por detentos foram encontradas dentro da Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé. Uma operação especial contra o crime organizado em Minas Gerais foi realizada na unidade nessa segunda-feira (15).

Os documentos serão investigados e o conteúdo encontrado neles não foi divulgado.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp/MG), foram realizados diversos procedimentos de segurança, inspeções manuais e revistas gerais em todas as celas que abrigam presos ligados a grupos criminosos. As equipes não encontraram nenhuma substância ilícita ou dispositivo eletrônico dentro dos pavilhões.

A Sejusp reforça que as unidades prisionais passam por revistas diárias realizadas pela Polícia Penal do estado. Contudo, as revistas “pente-fino” em todas as celas de uma unidade, de uma única vez, como as realizadas nessa segunda-feira, envolvem um aparato maior de equipamentos bem como de policiais penais.

A ação envolveu servidores da Superintendência de Informação de Inteligência do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), da Agência Central de Inteligência da Sejusp, do Comando de Operações Especiais (COPE) – grupamento especializado da Polícia Penal – e demais policiais penais da unidade. As anotações recolhidas serão encaminhadas ao Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado, parceria recém-criada pela Sejusp e pela Polícia Civil para enfrentamento às facções criminosas atuantes em Minas Gerais.