Nesta segunda-feira (15), um homem ficou gravemente ferido após ser atingido por uma arma de fogo em Cachoeira Alegre. Ele relatou à polícia que estava na calçada, em frente à sua residência, quando foi surpreendido por uma motocicleta preta com dois ocupantes vestidos de forma escura.

Segundo ainda o relato da vítima, o carona da motocicleta estava armado e disparou em sua direção, atingindo-o na cabeça do lado direito. Apesar do ferimento, ele reagiu entrando em luta corporal com o agressor antes que ambos fugissem do local.

O SAMU e a Polícia Militar foram acionados. Após os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado ao hospital, onde permanece em observação após ter sido submetido a exames de raio-X.

A polícia está investigando o caso e realizou buscas na localidade em busca de pistas que levem à identificação dos agressores. No entanto, de acordo com o relato da vítima, não havia testemunhas no momento da tentativa de homicídio que pudessem fornecer informações sobre os autores do ataque.

O caso está sendo acompanhado pela perícia técnica para esclarecer o crime.

Tags:

facções criminosas