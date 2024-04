Um ônibus de turismo capotou na MGC-120, entre São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, e deixou sete passageiros mortos na madrugada desta quarta-feira (17).

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o ônibus saiu de Belo Horizonte para Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, com 40 passageiros, e capotou na curva do Bambu.

Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Além das vítimas fatais, outras 13 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital na cidade de São João Evangelista.

Um guincho de Guanhães é aguardado no local para destombar o ônibus e realizar a retirada dos corpos, que serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanhães.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e, além do Corpo de Bombeiros, estão no local a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).