A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (16), três mandados de prisão dos suspeitos no envolvimento na morte do casal de idosos José Geraldo e Coridina.

Os mandados aconteceram no distrito de São Fernando e em Miradouro. Os envolvidos são suspeitos de participarem do assassinato ocorrido no dia 26 de fevereiro deste ano. O casal foi morto dentro de sua casa na zona rural de São Fernando.

Durante as investigações, a Polícia localizou com um dos suspeitos, a bochete da vítima. Dentro havia a carteira de habilitação de José Geraldo.

Um dia depois dos corpos serem encontrados, um dos suspeitos foi preso em Nanuque, no norte do estado e agora retornou a Muriaé para ficar à disposição da justiça. A prisão foi realizada, à época, em virtude de um mandado de prisão em aberto devido a outro crime que ele havia cometido. O caso segue em investigação.