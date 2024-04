Na manhã desta quinta-feira (18), uma operação conjunta das polícias Civil de Minas Gerais (PCMG) e Militar (PMMG) resultou na prisão de dois homens, de 19 e 21 anos, suspeitos de envolvimento em uma troca de tiros ocorrida durante as comemorações de uma partida de futebol, no centro de Cataguases, no primeiro domingo do mês (7).

Segundo a PC, durante o confronto, um torcedor foi gravemente ferido e um dos suspeitos, de 19 anos, também sofreu um ferimento na perna em decorrência dos disparos. Após o tumulto, os suspeitos conseguiram fugir do local.

Com a solicitação da PCMG para a prisão temporária, as informações obtidas pelo serviço de inteligência resultaram na localização e na prisão dos suspeitos no distrito de Sereno e no Bairro Dico Leite. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo Manna, a dupla detida também está sob investigação por diversos outros delitos. "Esta operação representa mais uma ação realizada pelo GIESP [Grupo Integrado de Segurança Pública], composto pelo Ministério Públicolocal em conjunto com as polícias Civil e Militar de Minas Gerais", acrescentou.Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, e as investigações continuam pela PCMG. "Serão realizadas diligências adicionais visando fortalecer as evidências do crime e esclarecer as responsabilidades", finaliza Manna.