Nesta quinta-feira (18), o Tribunal do Júri de Rio Pardo de Minas condenou um homem a 14 anos de prisão por matar o próprio amigo em abril de 2023. O crime foi identificado como homicídio triplamente qualificado, com uso de meio cruel, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), órgão que ofereceu a denúncia à Justiça, eles eram colegas de quarto e o crime teria sido motivado por um descontentamento, após a vítima delatar o envolvimento do acusado em uma prática de furto. Com isso, o homem bateu várias vezes com um pedaço de tronco de árvore na região da cabeça dele, quando já estava caído e sem chance de defesa.

Em julgamento no Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença aceitou as teses do MPMG e afastou as teses defensivas de legítima defesa, que alegavam que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, depois da provocação da vítima.

O réu, que foi detido em flagrante, teve sua prisão preventiva decretada e mantida, comprindo-a, inicialmente, em regime fechado.

O MPMG vai recorrer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para buscar o aumento da pena aplicada, "considerando as circunstâncias desfavoráveis demonstradas no caso", explica o órgão.