Nessa quarta-feira (17), um jovem de 20 anos, segundo suspeito de homicídio ocorrido no último dia 2 de abril, foi detido pela Polícia Civil (PC) em Barroso. Ele se entregou de forma voluntária, após o contato dos advogados de defesa com a corporação.

A PC solicitou a prisão temporária do investigado, que foi concedida pela Justiça e cumprida na mesma data. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.



Entenda o caso

No dia 2 de abril deste ano, um jovem de 21 anos sofreu disparos de arma de fogo no Bairro Nova Barroso. Ele tentou fugir, porém foi atingido e caiu do outro lado da rua.

Após ter sido socorrido por policiais, a vítima informou quem teria feito os tiros. Ela foi encaminhada ao hospital para atendimento, porém não resistiu aos ferimentos.

O primeiro suspeito, de 18 anos, havia sido detido em flagrante no dia seguinte.