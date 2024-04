Terminou na tarde desta quinta-feira (18) o julgamento de Philipe da Silva Soares, conhecido como PH. Ele foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado por ter assassinado Daniel Gonçalves de 33 anos e Fernando de Lurdes de 30 anos. A sentença foi lida pela juíza títular da Vara Criminal da Comarca de Muriaé, Dra. Michele Camarinha.

O crime aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2022 no bairro Marambaia. Segundo informações apuradas à época, PH chegou em um carro junto com um motorista e atirou por diversas vezes nas vítimas. Fernando chegou a ser socorrido com vida por uma equipe do SAMU, mas morreu antes de chegar no Hospital São Paulo.

Os disparos aconteceram próximo a Pracinha do bairro. No momento dos tiros, várias pessoas estavam na rua, inclusive crianças.

As investigações apontam que o motivo do crime está atrelado ao tráfico de drogas. Segundo informações apuradas à época, o réu tinha ligação com uma facção criminosa do Rio de Janeiro e o objetivo era dominar o ponto de venda de drogas do bairro. Outras pessoas envolvidas no crime também foram indiciadas.

O réu segue detido no Presídio de Ponte Nova, e esse é o segundo homicídio que ele é condenado. No próximo mês ele virá novamente a júri popular por ser acusado de praticar outro homicídio.