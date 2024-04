Um caminhão bateu em ônibus do transporte urbano e deixou cinco pessoas feridas na manhã deste sábado (20), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente, que foi registrado na altura do km 500 da BR-040, no Novo Oriente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, várias pessoas estavam no ônibus e pelo menos cinco foram levadas para o Hospital de Sete Lagoas, a princípio, sem gravidade.

Apesar da forte batida, o motorista do caminhão não ficou preso às ferragens. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Além dos bombeiros, equipes das polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Via 040, concessionária que administra a via, estiveram no local.