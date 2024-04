Uma batida frontal entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na LMG-844, entre Conselheiro Lafaiete e Queluzito, na noite de sexta-feira (19). Uma das vítimas ficou presa às ferragens.

Segundo o corpo de Bombeiros, relatos de testemunhas contaram que os carros estavam em sentidos opostos e bateram de frente. Não há detalhes sobre quem invadiu a contramão primeiro. As causas do acidente serão investigadas.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e estava em estado grave. Foram utilizadas técnicas especializadas e equipamentos de resgate para retirar a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e fez o atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Os nomes não foram revelados.

As polícias Militar (PM) e Civil também estiveram no local do acidente, que causou transtornos e o trânsito precisou ser parcialmente interditado durante o resgate à vítima.



Tags:

acidente