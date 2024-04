Um homem de 44 anos foi baleado no tórax e abdômen na tarde desse sábado (20) em Leopoldina. A motivação do crime seria uma dívida e o autor já foi identificado.

A Polícia Militar (PM) disse que recebeu informações que uma pessoa estava caída, baleada na Rua Ladeira Riachuelo, no Bairro Alto Cemitério. A vítima foi socorrida para a Casa de Caridade Leopoldinense.

O homem estava consciente e disse aos policiais que o autor do crime seria um outro homem, de 37 anos.

As equipes iniciaram rastreamento e conseguiram confirmar a autoria do crime por uma câmera de monitoramento perto do local do ocorrido.

Os militares estiveram na casa do homem, mas ele não foi encontrado. As buscas seguem. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e recolheu duas cápsulas de calibre 9mm.