Um homem de 48 anos foi detido com uma arma sem registro, porte ou posse, durante uma fiscalização na MGC-265, em Rio Pomba, na noite desse domingo (21). Ele afirmou ter ingerido bebida alcoólica e se negou a fazer o teste do bafômetro.

O carro em que o homem estava foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na altura do km 109.

Segundo os militares, o motorista demonstrou nervosismo e pressa para seguir a viagem, o que despertou a suspeita da equipe de que havia algo ilícito dentro do carro.

Foram feitas buscas e os policiais encontraram, dentro de uma mochila do motorista, uma arma de fogo calibre 22, com munição e alimentada com nove cartuchos intactos. Ele afirmou ser o proprietário da arma e disse que não tinha registro, direito ao porte ou a posse da arma.

Os militares disseram que o hálito do homem dava sinais de que ele tinha bebido, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O homem relatou que bebeu cerveja durante uma cavalgada na cidade de Mercês.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia em Ubá.



