Joias, carros e máquinas apreendidos em ações contra o tráfico de drogas em Minas Gerais serão leiloados a partir desta terça-feira (23), até quinta (26).

São 105 lotes e entre os bens que serão leiloados estão um Volkswagen Jetta, modelo 2015, prata; um caminhão Volvo, modelo 2012, prata; um lote com cordões, pulseiras e anéis; e um outro com relógios.

Todos os lances já estão abertos (confira os links e editais no final da matéria).

“Essas ações evitam a desvalorização do bem apreendido, reduzem os custos com pátios e reforçam as políticas de prevenção e repressão ao tráfico de drogas”, disse a subsecretária de Políticas sobre Drogas, Cláudia Leite.

Os recursos arrecadados serão destinados às ações de redução da oferta e da demanda por drogas, além de campanhas, estudos e capacitações relacionados à temática das drogas. Eles também são aplicados na gestão do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), órgão gestor do Fundo.

A ação é fruto de uma parceria entre o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).



Leilão 04/2024: 23/04/2024 às 10h - Site, edital



Leilão 05/2024: 24/04/2024 às 14h - Site, edital

Leilão 06/2024: 24/04/2024 às 10h - Site, edital

Leilão 07/2024: 26/04/2024 às 10h - Site, edital

