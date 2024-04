Três ladrões armados invadiram um sítio e levaram R$ 47 mil em dinheiro na manhã desse domingo (21), em Barbacena. Um idoso e dois homens foram encontrados no imóvel, sendo dois deles com as mãos amarradas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou, no sítio localizado em Torres de São Sebastião, um homem de 58 anos com as mãos amarradas na varanda da casa. Dentro da residência estava um idoso de 67 anos e outro homem de 58 anos, sendo um deles também com as mãos amarradas. Ninguém estava ferido.

Eles relataram que, por volta das 5h15, três pessoas não identificadas invadiram o sítio e exigiram informações sobre valores em dinheiro. O trio se recusou a passar informações e os ladrões reviraram a casa. Eles encontraram R$ 47 mil em espécie nos quartos dos moradores.

Segundo as testemunhas, os ladrões estavam armados com revólver, usavam capuz e vestimentas que aparentavam ser coletes. Eles fugiram depois do crime.

A PM iniciou rastreamento, mas ninguém foi encontrado até o momento. A perícia esteve no local e fez os procedimentos de rotina.