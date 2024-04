A divisão de uma conta de bar pode ter sido o motivo de uma briga generalizada na madrugada de domingo (21), em Barbacena. Um jovem de 27 anos ficou ferido.



A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 sobre uma brigada generalizada em um bar na área central da cidade. Quando as equipes chegaram ao local, a situação estava controlada e o proprietário do estabelecimento falou sobre o ocorrido.

Um cliente de 27 anos foi fazer o pagamento da comanda e questionou a divisão dos valores entre os amigos e disse ao funcionário do caixa que havia uma cobrança indevida. O fato gerou uma discussão e quando o jovem se afastou do caixa, foi atingido por um soco e caiu no chão.

Ele não identificou quem seria o responsável pela agressão, mas conhecidos dele disseram que um funcionário do bar seria o responsável, mas o mesmo não foi identificado.

O rapaz foi levado para o Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e ficou sob observação. O nome dele não foi revelado.

Neste período, um familiar da vítima esteve no hospital e logo depois foi para o bar em busca de informações e imagens das câmeras de segurança. Contudo, essas imagens não foram fornecidas a ele.