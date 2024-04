A Polícia Civil conclui as investigações de dois homicídios ocorridos em Estrela Dalva e Pirapetinga, em março deste ano, e aponta que um foragido da Justiça, de 27 anos, participou dos dois crimes.

Segundo a Civil, os crimes foram motivados por causa de uma disputa de território entre facções criminosas.

As investigações foram coordenadas pelo delegado Fábio Consendey e apontaram as autorias dos crimes e duas pessoas foram presas. O terceiro suspeito, de 27 anos, está foragido.

Os crimes

Em Estrela Dalva, dois suspeitos, de 23 e 31 anos, foram presos por envolvimento no homicídio registrado no dia 7 de março, que matou um homem de 45 anos no Centro da cidade. Um terceiro indivíduo está foragido.

Já em Pirapetinga, uma pessoa ainda não identificada e o mesmo rapaz de 27 anos, foragido em relação ao crime em Estrela Dalva, são investigados pela morte de um homem de 30 anos no dia 22 de março, no Bairro Brasilinha.

As investigações continuam para encontrar o foragido que tem participação nos dois crimes, além de identificar um dos suspeitos envolvidos no homicídio em Pirapetinga.