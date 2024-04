Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Leopoldina, na última sexta-feira (19).

As prisões foram registradas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa no Bairro Pirineus. No imóvel os policiais encontraram duas armas de fogo municiadas, sendo uma de calibre 32 e outra de calibre 38.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi um desdobramento da investigação que apura uma tentativa de homicídio, ocorrida em março deste ano, contra um homem de 30 anos, no Bairro São Cristóvão, em Leopoldina.