Após denúncias de “delivery de drogas”, dois jovens, de 27 e 28 anos, foram detidos na tarde dessa segunda-feira (22), no Centro de Nazareno.

As denúncias apontavam que a dupla utilizava uma casa para realizar o crime. No local, as equipes da Polícia Militar (PM) viram os dois suspeitos no quintal do imóvel.

O rapaz mais velho conversava pelo celular e seguia para a parte detrás da casa, onde tinha acesso a um porão. Ele retornou em seguida e saiu em uma moto. Ele foi abordado pelos militares após repetir a ação e no bolso dele foram encontrados dois papelotes de cocaína.

As equipes fizeram buscas no porão e encontraram uma sacola com nove papelotes de cocaína, idênticos aos que estavam com o jovem. Dentro da casa foram encontradas diversas embalagens para embalar drogas e um saco com pó branco, material utilizado na mistura da cocaína.

Com o segundo suspeito foi encontrado R$ 52 em dinheiro. Os celulares dos jovens foram apreendidos, assim como a moto usada para entregar as drogas.

Segundo a PM, no momento da abordagem o suspeito de 28 anos tentou resistir à prisão e foi necessário o uso de contenção. Os dois foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.