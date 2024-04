Um sobrinho esfaqueou o tio após o homem de 55 anos ameaçar um cavalo com um machado, no Bairro Antônio Afonso, em Santos Dumont, na tarde dessa segunda-feira (22).

A Polícia Militar (PM) disse que foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sobre relatos de que o homem teria sido esfaqueado pelo adolescente de 17 anos na Rua Onofrina Maria Romão.

No local os policiais descobriram que vítima e autor são tio e sobrinho. Os dois discutiram por causa de desentendimentos sobre a condução de um cavalo. Em determinado momento, o tio ameaçou o animal com um machado e o sobrinho golpeou o homem com uma facada no peito. Depois do crime o adolescente fugiu com o cavalo.

Segundo a PM, o homem foi levado para atendimento médico em Juiz de Fora e foi constatado que o ferimento era superficial. O nome dele e o local de atendimento não foram revelados.

O sobrinho foi localizado e admitiu o ataque ao tio, mas alegou legítima defesa após a ameaça com o machado. Ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia, acompanhado da mãe.