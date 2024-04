Uma advogada de 34 anos foi indiciada pelos crimes de patrocínio infiel e apropriação indébita de valores recebidos no exercício da profissão, em Santos Dumont. Ela se apropriou indevidamente de R$ 21 mil de uma cliente.

Os nomes das envolvidas não foram revelados.

A vítima é uma idosa de 71 anos, que contratou os serviços da advogada para ingressar com uma ação judicial. A idosa ganhou a causa e recebeu o valor de R$ 21 mil da condenação.

Após o pagamento do valor, a advogada recebeu a quantia e não repassou para a idosa, e se apropriou de forma indevida da quantia.

Investigações

As investigações da Polícia Civil apuraram também que a advogada esteve com a vítima e condicionou a devolução do dinheiro à retirada da denúncia feita junto às instituições, no intuito de pôr fim às apurações.

“Além do indiciamento da advogada pelos crimes cometidos, foi solicitado à Justiça a suspensão do exercício profissional da investigada, com encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB”, explicou o delegado responsável pelo caso, Daniel Gomes.

O delegado afirmou também que outra vítima já registrou boletim de ocorrência contra a mesma profissional e que os fatos estão sendo apurados.

Em caso de outras vítimas, o delegado orienta que elas procurem a Delegacia de Polícia para realizar o registro da ocorrência.