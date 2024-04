O homem suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido na tarde desta segunda-feira (22), em Espera Feliz, foi preso, no estado do Espírito Santo nesta terça-feira (23).

Segundo as informações iniciais, ele atirou em sua ex-mulher, de 36 anos, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu horas depois.

As equipes da PM iniciaram as diligências para localizar o autor do crime, sendo encontrada e apreendida na residência do autor, uma arma de fogo, tipo garrucha, calibre 22, possivelmente utilizada no crime.

Os militares seguiram em rastreamento levantando informações de que o autor poderia ter fugido em uma motocicleta sentido ao Espírito Santo.

Após intenso rastreamento, os militares constataram que o autor fugiu sentido à rodovia que liga Espera Feliz ao estado do Espírito Santo.

Durante o rastreamento, a Polícia Militar foi obtendo informações de poderia estar se escondendo na zona rural da cidade de Divino de São Loureço no Espírito Santo. Após a verificação de diversas residências, equipes da PMMG localizaram o autor no Córrego Azul, zona rural de Divino de São Loureço no Espírito Santo. O autor de 40 anos foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Alegre/ES.

Suspeito e a vítima tiveram um relacionamento por aproximadamente sete meses. Atualmente, a vítima estava em um novo relacionamento e acredita-se que esse teria sido a motivação para o crime.