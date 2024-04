Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por roubar um carro, em Conselheiro Lafaiete. Ele solicitou uma corrida por aplicativo, junto a uma mulher de idade não identificada, e rendeu o motorista com uma faca.

Segundo a ocorrência, a corrida tinha como destino o Bairro São Benedito, com uma parada no meio do percurso. O motorista, ao realizar a parada próximo a uma concessionária, teve os pertences e o carro roubados.

Após as buscas da PMMG, o carro foi encontrado abandonado no Bairro São Sebastião. Além disso, alguns documentos, como cartões e outros pertences da vítima, foram localizados. Porém, o celular e o dinheiro, também levados no momento do roubo, não foram achados.

O homem confessou o crime e foi preso em flagrante, já a mulher ainda não foi encontrada.