Nessa terça-feira (23), três homens foram detidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Barbacena. Dois deles, de 35 e 47 anos, são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e o terceiro, de idade não identificada, é suspeito por furtar moto de empresa onde trabalhava.



No primeiro caso, os dois suspeitos foram localizados nos bairros Santa Luzia e Boa Vista. Segundo a corporação, eles estão envolvidos com o tráfico de drogas em um conjunto habitacional da cidade.

Já em relação ao terceiro suspeito, a Polícia Civil recebeu informações de que um funcionário teria levado uma motocicleta da empresa no último sábado (20) e não apareceu mais no local. Em investigações, foi verificado que ele teria solicitado a uma outra pessoa, com quem possuía uma dívida de R$ 2,5 mil, que vendesse a moto por R$5 mil e realizasse o abatimento do débito.

Ao ser localizado, o homem responsável pela venda informou que a motocicleta estava em uma loja de venda de veículos e que não sabia da origem ilícita da negociação.

A moto foi apreendida e as investigações continuam.

