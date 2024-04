Nessa quarta-feira (25), um homem de 30 anos agrediu a companheira, uma jovem de 25 anos, em Rio Novo. A vítima foi socorrida e levada ao hospital da cidade, sendo transferida para o Hospital de Pronto Socorro Mozart Teixeira (HPS). Na manhã desta quinta (25), o agressor foi encontrado enforcado em uma uma árvore na Zona Rural do município.

Segundo a ocorrência da Polícia Militar (PM), na noite do ocorrido, os policiais foram chamados no hospital em que a vítima recebeu os primeiros atendimentos, por se tratar de um caso de agressão por parte do próprio parceiro. Quando questionada sobre o ocorrido, a jovem, que possuía hematomas no rosto e pescoço, disse que o companheiro tinha a agredido, algo confirmado também pela vizinha da vítima. Após ser atendida no HPS de Juiz de Fora, a jovem foi transferida para um hospital particular da cidade.

Ainda nessa quarta, a PM deu início as buscas para encontrar o suspeito da agressão, porém não o encontrou.

Nesta quinta, no entanto, os militares foram acionados, pois agressor foi encontrado sem vida, enforcado por uma corda pendurada na árvore, numa propriedade rural de Rio Novo.

A perícia compareceu ao local e liberou o corpo.