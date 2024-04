Um homem de 40 anos foi morto a pauladas na noite desta quarta-feira (24) no Residencial Vermelho II. A vítima se chamava Carlos Alberto Coimbra Gomes. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do Hospital São Paulo.

Segundo informações colhidas no local, dois homens entraram na casa da vítima e começaram a agredi-lo com pauladas. Sua esposa, para proteger os filhos, correu para o quarto e se trancou com as crianças.

Carlos Alberto, após ser agredido, chegou a caminhar por aproximadamente 100 metros antes de cair no chão e não mais se levantar.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um dos suspeitos em flagrante ainda dentro do Residencial. Ele é conhecido pela prática de tráfico de drogas.

A Perícia Técnica compareceu ao local das agressões e constatou vestígios de sangue pela casa. Foi encontrado também dois pedaços de madeira; um dentro do imóvel e o outro fora, a qual acredita-se ser o utensílio usado para as agressões.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações já foram iniciadas. O segundo suspeito de envolvimento no crime segue foragido.