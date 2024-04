Um jovem de 28 anos foi detido após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrar maconha e cocaína dentro do carro que ele dirigia, na BR-116, em Muriaé.

As equipes faziam uma fiscalização na rodovia quando, no km 700, o veículo foi abordado. Além do rapaz, uma moça de 18 anos também estava no carro. O motorista disse que foi a Fervedouro buscar um celular e que no caminho de volta parou em São Francisco do Glória para dar carona para a jovem.

Contudo, os policiais perceberam o nervosismo do rapaz, além das informações imprecisas. Foi feita uma fiscalização detalhada no carro e debaixo do banco do motorista foram encontrados dois pacotes com cocaína e maconha. No console, foram encontrados quatro celulares e R$ 489 em dinheiro.

Durante a análise do carro as equipes identificaram elementos que constataram divergências nos padrões de marcação da montadora. Foram feitas consultas e os policiais identificaram que o veículo era de uma empresa de locação de carros no Rio de Janeiro, que foi furtado em março deste ano.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de plantão e o veículo removido para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran MG) em Muriaé.

O jovem recebeu voz de prisão pelos crimes de posse de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi encaminhado para o sistema prisional onde aguardará julgamento pelo Poder Judiciário.

A jovem que estava no carro foi liberada após ser constatado que ela estava apenas como carona.



Tags:

Drogas | Polícia