Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram indiciados suspeitos de atirar contra a cabeça de um cachorro em Barroso, em maio do ano passado. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil. O animal foi socorrido e ficou com a munição alojada na cabeça.

O crime foi gravado em vídeo pelos próprios investigados e as imagens circularam pela internet. Na gravação um deles aparece segurando um pitbull pela coleira enquanto o outro filma. O jovem que segura o animal aciona a arma e atinge a cabeça do cachorro.

Após tomar conhecimento do vídeo, a Delegacia de Polícia Civil em Barroso iniciou as investigações e identificou os suspeitos do crime. O cão foi localizado e socorrido para atendimento especializado.

Segundo a Civil, os rapazes são conhecidos no meio policial por participação em outros crimes. Eles foram indiciados e já estavam presos por suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido no início deste mês.

Atendimento

A Polícia Civil informou que o proprietário do animal foi localizado e explicou que tinha se mudado e deixou o cachorro no local para vigiar o imóvel, de onde foi retirado momentos antes do crime.

O cachorro ferido foi encaminhado com vida até uma veterinária da associação protetora dos animais, que realizou os primeiros atendimentos e, por raio-x, constatou que o projétil estava ainda alojado no crânio do cão. Conforme análise da profissional, o projétil não representaria risco de morte ao cão e, por estar alojado em uma área sensível para retirada, ela optou por não realizar a cirurgia.

Abril Laranja

Neste mês de abril, a Polícia Civil de Minas Gerais realiza a campanha de prevenção contra a crueldade animal, cujo lema é “Não maltrate aquele que só dá amor. Retribua com carinho, cuidado e atenção”.

A iniciativa tem como objetivo principal coibir esse tipo de prática criminosa e explicar à sociedade do que se trata o crime de maus-tratos a animais, quais suas penas e os possíveis meios para que as denúncias sejam feitas.

Uma cartilha foi disponibilizada pela Polícia Civil sobre o tema.