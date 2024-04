Um homem foi preso em sua residência com uma espingarda na zona rural do distrito de Santo Antônio do Glória pertencente ao município de Vieiras nesta quinta-feira (25).

Segundo as informações, a Polícia chegou ao local após denúncias de que o homem agredia a esposa e os filhos e que havia na casa uma arma de fogo.

Após verificação, foi encontrado uma espingarda de marca Rossi calibre 36 e duas munições, além de outros apetrechos.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso por posse ilegal de arma de fogo e sobre as agressões, ele nega a autoria.

Materiais e o homem foram encaminhados para o destacamento de Vieiras e posteriormente trazidos para o 47º Batalhão da Polícia Militar de Muriaé.