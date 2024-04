Na tarde dessa sexta-feira (26), um motorista, de 50 anos, morreu após bater em um caminhão na MGC-285, em Piraúba. O condutor do caminhão, jovem de 25 anos, foi detido e levado para a Delegacia de Polícia.

Segundo o relato da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do caminhão alegou que estava fazendo uma curva acentuada à direita da pista quando se deparou com um caminhão trator seguindo na contramão. Ao tentar realizar o desvio, ele perdeu o controle e colidiu com o carro que estava à esquerda da via.

O homem que estava no carro morreu no local. A Polícia Civil realizou a perícia e liberou o local. O condutor do caminhão foi detido pela PMRv sob suspeita de homicídio culposo.

Tags:

Piraúba