A casa de um acumulador pegou fogo na tarde desse domingo (28), em Bicas. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas no imóvel localizado na Rua Francisco de Paula, no Bairro Todos os Santos.

Segundo os militares, o morador era acumulador e tinha uma grande quantidade de materiais eletrônicos na casa. O incêndio ficou concentrado em um quarto e causou muita fumaça.

Com o apoio da Defesa Civil Municipal, as equipes usaram um caminhão-pipa no combate às chamas.

Depois de controlar o incêndio, os bombeiros avaliaram o local e fizeram o rescaldo na edificação.

Não houve dano aparente na estrutura do imóvel e o serviço de engenharia municipal foi acionado para também avaliar a estrutura.