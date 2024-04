Dois carros bateram de frente na BR-116, em Divino, no fim da tarde desse domingo (28) e uma idosa de 70 anos morreu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro com placa de Matipó, em Minas Gerais, seguia na rodovia quando em uma curva, no km 634,8, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão da pista e bateu de frente com o outro veículo, com placa de Guarapari, no Espírito Santo, que seguia no sentido contrário.

A idosa era sogra do motorista do primeiro carro e morreu no local. Além dos dois, a esposa e filho do condutor de 36 anos também estavam no veículo. Os três sofreram ferimentos leves, mãe e filho foram encaminhados para a Casa de Caridade em Carangola,

No segundo estavam o motorista de 55 anos, esposa e filha dele. Todos tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital São Paulo, em Muriaé.

A perícia foi acionada e depois dos trabalhos de rotina, o corpo da idosa foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



