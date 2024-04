Um revólver, munições, drogas e materiais para embalar entorpecentes foram apreendidos durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão em Barbacena. A ação da Polícia Civil foi na última sexta-feira (26), mas divulgada nesta segunda (29).

O mandado era contra um suspeito de tráfico de drogas, de 20 anos, que não foi localizado. Na casa dele, no Bairro Pontilhão, foram apreendidos um revólver calibre 32, seis munições intactas do mesmo calibre, uma grande quantidade de haxixe, cocaína em pó e pasta base de cocaína, duas balanças de precisão, inúmeros sacos plásticos e eppendorfes, utilizados na embalagem e separação das drogas.

A proprietária da casa do suspeito foi levada para a Delegacia de Polícia Civil e foi liberada após prestar esclarecimentos.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Ariadya Tavares, as investigações continuam para a completa apuração dos fatos e prisão do investigado.



Tags:

Drogas | Polícia