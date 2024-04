Um jovem de 29 anos foi morto com pauladas e golpes de canivete durante uma briga no Parque de Exposições de Santa Rita de Ibitipoca, na madrugada desta segunda-feira (29).

De acordo com Polícia Militar (PM), a vítima teria se desentendido com a suspeita de 23 anos anteriormente. A suspeita chegou a fazer ameaças nas redes sociais contra a vítima.

Ainda conforme a PM, uma testemunha contou que durante a festa viu quando eles se encontraram e foram em direção aos banheiros da festa, onde iniciaram as agressões mútuas. Em determinado momento, caíram no chão e outro envolvido, de 18 anos, deu pauladas na cabeça do rapaz que morreu.

Quando a vítima já estava desmaiada, a suspeita deu vários golpes de canivete nela. A motivação da briga não foi informada.

A suspeita de 23 anos foi encaminhada sob escolta policial ao hospital, o outro envolvido de 18 anos foi detido pelos militares após tentar fugir.