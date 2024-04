Um motorista de 76 anos morreu depois de invadir a contramão da MG-133 e bater em um caminhão frigorífico na noite dessa segunda-feira (29), em Coronel Pacheco.



Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam em cada um dos veículos envolvidos e o idoso que morreu, natural de Goianá, ficou preso às ferragens. Ninguém mais se feriu.



A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) explicou que a caminhonete em que estava o idoso seguia pela rodovia no sentido Piau/Coronel Pacheco quando, na altura do km 43, invadiu a contramão de direção bateu na lateral de um caminhão e, logo depois, se chocar com o outro caminhão, de um frigorífico da cidade de Tocantins.



O Corpo de Bombeiros fez a retirada do corpo da vítima que ficou presa às ferragens. A perícia foi acionada para realizar os trabalhos de rotina e o corpo do idoso foi liberado para a funerária.

Os veículos envolvidos foram liberados para familiares e motoristas após análise da equipe de perícia.