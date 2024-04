Um motociclista, sem idade informada, perdeu o controle da direção e bateu contra o meio-fio na madrugada desta terça-feira (30), na BR-116, em Muriaé. Ele morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor seguia pela rodovia e no km 685,4 perdeu o controle da moto, registrada em Miradouro, bateu contra o meio-fio e foi arremessado para a margem da via.

A morte foi atestada por um médico da equipe de socorro da Concessionária Ecoriominas, que administra a rodovia, e esteve no local. Não foi possível identificar a vítima no local do acidente porque o motociclista não estava com documentos pessoais.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os trabalhos de rotina, o corpo foi liberado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde a identificação da vítima será realizada.

Como não tinha um responsável pela moto, o veículo foi apreendido e encaminhado para um pátio credenciado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Muriaé.