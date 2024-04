Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na frente da companheira e da filha dela na noite dessa segunda-feira (29), em Rodeiro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou a vítima caída no chão, com diversas perfurações de tiros e coberto por um cobertor na Rua Santa Luzia, no Bairro Henrique Vanelli.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o rapaz já havia morrido.

Segundo a PM, a companheira do jovem contou que momentos antes do crime viu um drone sobrevoando a casa dela. Em seguida, acompanhada pelo rapaz, ela saiu para buscar a filha.

Quando eles voltaram, três ou quatro suspeitos armados, e com máscaras de palhaços, saíram de um carro que estava estacionado na rua e, sem falar nada, atiraram contra o jovem.

Logo depois do crime, os suspeitos entraram no carro e fugiram. A PM faz rastreamento para localizar os autores.