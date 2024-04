Uma van atropelou cerca de 15 ciclistas na BR-040, em Paraopeba, na manhã desta terça-feira (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os ciclistas transitavam às margens da rodovia, no km 438, quando foram atropelados. Quando os militares chegaram ao local, as vítimas eram atendidas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Via 040, e a pista já estava sinalizada pela Polícia Rodoviária e a concessionária que administra a via.

Duas vítimas em estado crítico foram encaminhadas para atendimento hospitalar em duas aeronaves, uma seria o Arcanjo e a outra de um órgão não confirmado. Um homem, não identificado, foi encaminhado em estado grave para o Hospital João XVIII em Belo Horizonte.

Os bombeiros explicaram que algumas vítimas procuraram socorro por conta própria e não foi possível identificá-las. Populares disseram aos militares que havia, pelo menos, sete vítimas no total, sendo duas conduzidas por aeronaves e outras cinco por ambulâncias.