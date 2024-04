A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) disponibilizou uma nova opção com melhores condições de negociação para quem se encontra em débito com a companhia, por meio de uma parceria com a Flexpag - um centro de soluções para empresas de serviços de utilidade pública.

Segundo a Cemig, o novo sistema de negociação já está disponível nas agências e postos de atendimento da Cemig e possibilita que os clientes parcelem suas faturas atrasadas em até 12 vezes no cartão de crédito.

Além disso, eletricistas da Cemig também passarão a utilizar a máquina de pagamentos. Nesse caso, os clientes com contas sujeitas a suspensão do serviço podem quitar suas pendências de forma parcelada, no momento da visita do eletricista. Em ambas as soluções, é possível efetuar o pagamento na função débito, utilizando o cartão do programa social Bolsa Família.

“O cliente Cemig passa a contar com mais uma alternativa cômoda, moderna e segura de quitação de contas, o que significa maior praticidade para ficar em dia com a companhia, eventualmente parcelando seus débitos da forma que achar mais conveniente dentro de suas possibilidades”, explica Wellington Cancian, gerente de Recuperação de Receita da Cemig.

Segundo ele, a novidade permite que os clientes da companhia tenham mais flexibilidade na hora de pagar suas contas e administrar o orçamento, seja familiar ou de pequenos comércios, por exemplo.

De acordo com Carolina Souza, consultora de Novos Negócios da Serasa – Flexpag, o objetivo da parceria é entregar soluções inovadoras que façam diferença para os clientes da Cemig. “Nosso foco é oferecer as melhores opções de pagamento para os clientes que estão com dificuldades no orçamento doméstico e torná-los adimplentes”, afirma.

Como pagar

Para aproveitar as condições de parcelamento das novas soluções, os consumidores devem procurar uma das 88 agências da Cemig no estado (confira os endereços no telefone 116) e buscar pela renegociação de débitos, tendo em mãos um documento de identificação, número do CPF ou CNPJ do titular da conta e o número da instalação presente nas faturas.

Já para pagamentos na visita de eletricistas, basta solicitar ao agente da Cemig a possibilidade do parcelamento com cartão, o que evitará a suspensão do serviço.

Fique atento

Os clientes que possuem contas sujeitas a suspensão do serviço e queiram quitar o débito diretamente com os eletricistas devem se certificar que os profissionais realmente estejam a serviço da companhia. Os funcionários da Cemig estão sempre identificados com crachás e uniformes da companhia ou das empresas prestadoras de serviços.

Para a realização de qualquer pagamento, a Cemig recomenda sempre a conferência dos dados bancários do destinatário, antes de confirmar o procedimento. O beneficiário será sempre "Cemig Distribuição S.A.", CNPJ 06.981.180/0001-16. Os pagamentos via cartão de crédito são realizados por meio de máquinas da empresa Flexpag, nas cores azul-marinho e branco.

Em caso de dúvidas quanto aos serviços ou à identificação dos executores, os clientes devem acessar os canais de atendimento digital, ligar para o número 116 ou, ainda, para a ouvidoria da Cemig, no telefone 0800 728 3838.