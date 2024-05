Um carro roubado no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada dessa quarta-feira (1º), na BR-116, em Leopoldina. O motorista de 29 anos foi detido.

Uma fiscalização de rotina era realizada no km 767 da rodovia e os policiais abordaram o veículo emplacado em Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro.

Os agentes identificaram que o veículo apresentava sinais de adulteração na gravação do chassi. Durante pesquisa, foi constatado que o carro havia sido roubado no dia 13 de abril deste ano na cidade do Rio de Janeiro.

Aos policiais, o motorista informou que pegou o veículo em uma favela do Rio Janeiro e o entregaria em Ipatinga, no estado mineiro, onde ele mora. Ele disse ainda que receberia R$ 1.500 para realizar o serviço.

Uma pequena porção de maconha foi encontrada com o jovem, que assumiu que a droga era para consumo próprio.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Muriaé e o veículo recolhido para o pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG).



