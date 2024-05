Uma bebê de 3 meses se engasgou com o leite materno e foi salva durante uma videochamada com o Corpo de Bombeiros na tarde dessa sexta-feira (3), em São João del-Rei.

O pai da menina contou aos bombeiros que a menina sofreu uma obstrução respiratória depois da amamentação. Ele então ligou para os militares e explicou a situação.

O cabo Sena atendeu a ligação e explicou os procedimentos necessários neste tipo de ocorrência. Após as primeiras orientações, uma equipe foi encaminhada para a casa no Bairro Bom Pastor.

O cabo então fez uma videochamada com o pai para explicar melhor a manobra que deveria ser feita. Segundo os bombeiros, em pouco tempo a bebê já conseguia respirar normalmente.

"Neste tipo de ocorrência, a rapidez do atendimento é primordial, cada segundo conta. Após as primeiras orientações, percebi que, devido ao nervosismo, seria mais eficiente se fizéssemos uma chamada de vídeo por aplicativo de mensagens. Deste modo, pude corrigir o que eles estavam fazendo de errado e orientar melhor sobre os passos a serem seguidos", explicou o cabo.

"No momento da nossa chegada, a menina já respirava, mas ainda com alguma dificuldade. O cabo Castro, que também atendeu esta ocorrência, realizou o restante das manobras, o que permitiu que a menina respirasse melhor", disse o sargento Ávila, que acompanhou a equipe no atendimento da menina em casa.

A bebê foi levada para a Santa Casa, onde ficou sob os cuidados da equipe de plantão. O nome dela não foi revelado.

A tecnologia como aliada para salvar vidas

O Corpo de Bombeiros ressaltou que esta não foi a primeira ocasião em que o cabo Sena atendeu uma vítima de obstrução respiratória por videochamada. Em dezembro de 2022, ele usou do recurso para auxiliar no salvamento de uma senhora que se engasgou com um pedaço de carne.

"Somos treinados para orientar as pessoas pelo telefone da maneira mais clara possível o que, por muitas vezes, é um desafio, pois o solicitante normalmente está nervoso. A chamada de vídeo me permite visualizar o que está errado no procedimento e otimizar a manobra. No fim das contas, isso pode ser fundamental para salvar uma vida", conclui o militar.