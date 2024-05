O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais enviou 28 militares para o Rio Grande do Sul para ajudarem na operação no estado, que foi castigado pelos fortes temporais, com cidades totalmente alagadas, rios transbordando e dezenas de mortes já registradas, além do grande número de pessoas desabrigadas e desalojadas.

É a maior equipe de militares enviada para missões fora do estado. Em 2019, 25 bombeiros foram para Moçambique. Naquela época, o ciclone Idai deixou centenas de mortos no país da costa oriental da África e também no Zimbábue e Malawi.

Na sexta-feira (3), oito militares iniciaram os trabalhos de sobrevoo e reconhecimento da área em Porto Alegre, para avaliar as dimensões dos temporais na região.

Os outros bombeiros que chegaram na região na madrugada deste sábado (4) em três viaturas de salvamento, um caminhão que transporta diversos materiais e equipamentos logísticos, além de um veículo apropriado para a condução de dois cães de busca.



Tags:

bombeiros | rio