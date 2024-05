Sete pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-116 entre dois carros no início da tarde desse domingo (5), em Leopoldina. Os destroços do acidente atingiram uma moto.

Testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que um dos carros tentou ultrapassar uma carreta no km 765 e bateu no outro carro, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, os destroços dos carros atingiram uma moto que seguia logo atrás.

Segundo os bombeiros, todas as sete vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária EcoRioMinas, que administra a rodovia, também atuaram na ocorrência.

O local do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



acidente | Batida | Rodovia