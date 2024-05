Um homem de 38 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (5) depois de sair de uma festa em um bar em Divino. O suspeito, de 30 anos, seria o atual companheiro da ex-mulher da vítima.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, na Rua Gouterberg de Souza Filho, populares tentavam socorrer a vítima que estava dentro do próprio carro. Os militares disseram que o homem não tinha sinais de vida e estava sentado no banco do motorista com uma perfuração no pescoço e outras quatro no ombro.

A morte foi atestada por uma equipe médica que esteve no local. A perícia foi acionada e o corpo da vítima liberado para a funerária depois dos procedimentos de rotina.

Suspeito

Os policiais buscaram imagens de câmeras de monitoramento da região e relatos de testemunhas para identificar o autor do crime. As imagens capturadas pelos equipamentos flagraram um veículo que pode estar envolvido na ção.

Foi identificado que o suspeito seria um homem de 30 anos, atual companheiro da ex-mulher da vítima. Ele foi localizado em casa e, conforme a PM, entrou em contradição ao afirma que teria ido dormir antes da meia noite.

Quando questionado sobre o motivo de ter repassado a informação falsa no primeiro contato, o homem disse que só responderia a outros questionamentos na presença de um advogado.

O homem também não quis esclarecer quem dirigia o próprio carro ou sobre outras pessoas envolvidas no crime.

Ele recebeu voz de prisão e o carro que aparece nas imagens foi recolhido. A companheira do homem entregou o celular dele e o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé.