Um motorista, de 45 anos, perdeu o controle da direção e bateu em uma barra de contenção na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, no fim da manhã desse domingo (5). A esposa do homem contou que ele ingeriu bebida alcoólica antes do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal seguia no sentido de Belo Horizonte quando o acidente foi registrado, no km 633, próximo ao quartel dos militares.

O motorista foi encontrado inconsciente no local e apresentava hálito de álcool, além de múltiplos cortes e lacerações. A esposa dele estava consciente e orientada.

A mulher contou aos bombeiros que o marido tinha ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido, o que pode ter contribuído para o acidente. Uma lata de cerveja aparece na imagem do acidente cedida pelo Corpo de Bombeiros.

Os dois foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foram encaminhados para o Hospital Maternidade São José.



“Este incidente destaca a importância da atuação rápida e eficaz dos serviços de emergência, bem como ressalta os riscos associados à combinação de álcool e direção. As autoridades reforçam constantemente a mensagem de conscientização sobre os perigos da condução sob influência de substâncias, visando a prevenção de acidentes e a preservação de vidas nas estradas”, destacou o Corpo de Bombeiros.